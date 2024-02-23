Сумгаитский региональный центр МЧС провел на карбамидном заводе SOCAR учения по гражданской обороне на тему «Организация управления органами и силами гражданской обороны при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий».

Целью проведения учений была проверка реализации плана мероприятий по гражданской обороне, повышение знаний личного состава в области гражданской обороны и формирование практических навыков в этой области.

В мероприятии приняли участие сотрудники сумгаитского регионального центра МЧС, представители сумгаитского филиала общества Красного Полумесяца, руководство и коллектив предприятия.

В ходе учения была оценена деятельность по оповещению личного состава о чрезвычайной ситуации и его сбору, а также ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и организации общего управления, а также заслушаны доклады, связанные с функциональными задачами.

После успешных учений были обсуждены результаты и даны соответствующие поручения.