Заявление посла Украины в Баку: Россия понимает только силу ВИДЕО
Украина развеяла миф о непобедимости российской армии и оказала героическое сопротивление, говорится в заявлении посла Украины в Баку Владислава Каневского, поступившем в редакцию haqqin.az.
«Десять лет назад неспровоцированная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины начала процесс разрушения мирового порядка, созданного после Второй Мировой войны.
Каждый день, каждая минута для украинцев – борьба за жизнь, существование, будущее своих детей.
Когда Россия напала на мою страну 24 февраля 2022 года, мало кто верил, что Украина выстоит.
Однако героическое сопротивление украинской армии и нашего народа превратило фатализм в надежду победить Россию.
Мы развенчали миф и нарративы о непобедимости русской армии, зверства и военные преступления которой раскрыли подлинную варварскую сущность России.
В это тяжелое время мы безгранично благодарны нашим друзьям за оказанную помощь. Их поддержка помогла нам выстоять и сделала нас сильнее.
Но, к сожалению, Путин до сих пор пытается уничтожить Украину. Кроме того, промедление с предоставлением Украине необходимого оружия подогревает аппетит кровожадного монстра.
Нет признаков того, что Россия готова закончить войну. Они считают, что западная поддержка Украины исчезнет из-за усталости от войны.
Единственный язык, который понимает Россия, – это язык силы. А военная поддержка Украины ведет к улучшению переговорной позиции Украины по установлению крепкого и продолжительного мира в Европе», - отмечается в заявлении Каневского.