Украина развеяла миф о непобедимости российской армии и оказала героическое сопротивление, говорится в заявлении посла Украины в Баку Владислава Каневского, поступившем в редакцию haqqin.az.

«Десять лет назад неспровоцированная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины начала процесс разрушения мирового порядка, созданного после Второй Мировой войны.

Каждый день, каждая минута для украинцев – борьба за жизнь, существование, будущее своих детей.

Когда Россия напала на мою страну 24 февраля 2022 года, мало кто верил, что Украина выстоит.

Однако героическое сопротивление украинской армии и нашего народа превратило фатализм в надежду победить Россию.

Мы развенчали миф и нарративы о непобедимости русской армии, зверства и военные преступления которой раскрыли подлинную варварскую сущность России.

В это тяжелое время мы безгранично благодарны нашим друзьям за оказанную помощь. Их поддержка помогла нам выстоять и сделала нас сильнее.

Но, к сожалению, Путин до сих пор пытается уничтожить Украину. Кроме того, промедление с предоставлением Украине необходимого оружия подогревает аппетит кровожадного монстра.

Нет признаков того, что Россия готова закончить войну. Они считают, что западная поддержка Украины исчезнет из-за усталости от войны.

Единственный язык, который понимает Россия, – это язык силы. А военная поддержка Украины ведет к улучшению переговорной позиции Украины по установлению крепкого и продолжительного мира в Европе», - отмечается в заявлении Каневского.