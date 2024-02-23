Спецназ Азербайджана в снежных горах ФОТО; ВИДЕО
В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии состоялись тактические учения на тему ведения боевых действий в условиях сильных холодов, сообщили в Минобороны Азербайджана.
В рамках учений были проведены практические занятия по ведению боевых действий и спасательных операций в условиях сильных холодов.
Группы специального назначения выполняли тактические действия в тылу условного противника.
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