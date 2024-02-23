Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что у Украины есть все для того, чтобы уничтожить Крымский мост. Он отметил, что 2024 год станет последним для оккупации Крыма.

«Все готово. Мы можем уничтожить Крымский мост. Но сделаем это тогда, когда нам нужно», - сказал Джемилев.

Кроме того, во время интервью он заверил, что одним из первых пойдет освобождать Крым вместе с министром обороны Рустемом Умеровым. Он призвал крымских татар, которые остались в Крыму, сопротивляться россиянам всеми возможными силами.