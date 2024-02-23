Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:28

Итак, президент США Джо Байден обнародовал обещанные 500 санкций против России, которые связаны со второй годовщиной начала войны против Украины и смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального. Эти санкции касаются российского ВПК, финансового и энергетического секторов. Под прицел также взяты те компании и физлица, которые поставляют в Россию запрещенные товары. Американские эксперты отмечают, что санкции нацелены на две российские компании —Сибирскую угольную энергетическую кампанию и Мечел. Первая является крупнейшей угольной компанией мира, которая экспортирует свою продукцию в десятки стран мира, но одновременно играет важнейшую роль как поставщик российской армии. Вторая поставляет военным сталь, прокат и ферросплавы.

Одновременно целью санкций стала Национальная платежная система, которая выпускает карту «Мир», имеющую хождение в России и некоторых зарубежных странах. Два года назад Вашингтон уже вывел из оборота за пределами России две крупнейшие кредитные карты — Visa и Master Card. Тогда эффект первых санкций был достаточно серьезным. Россия впервые после 1918 года объявила дефолт по своему внешнему долгу. Сотни крупнейших западных компаний покинули эту страну. Российские граждане в панике устремились к банкоматам, чтобы забрать наличные деньги. Рубль обвалился до плинтуса по отношению к доллару и евро. Байден пообещал, что меры «будут столько же разрушительные для экономики России, как российские пули, снаряды и танки для Украины». Но они таковыми не стали.

Перечислять нынешние санкции, которые Белый дом также назвал «сокрушительными», нет никакой необходимости. Главный вопрос — будут ли они работать? И ответ на него простой — нет. Два года спустя после того, как президент Байден собрался нанести по экономике России сокрушительный удар из-за вторжения в Украину, эта страна не только не упала навзничь, но ее экономический рост превысил показатели США, Германии, Франции и Великобритании. Свежие санкции, пишет на страницах Washington Post именитый автор, журналист Дэвид Линч, вряд ли смогут изменить эту ситуацию. С таким выводом согласны большинство экономистов в США и в странах Западной Европы. «Новые санкции носят преимущественно символический характер, - говорит профессор экономики в Корнуэльском университете Нью-Йорка Эсвар Прасад. — Но они будут иметь весьма ограниченный эффект, не способный подорвать российскую экономику или остановить агрессию Путина, особенно с учетом того, что военная помощь Украине парализована в Конгрессе США». Новый пакет санкций был встречен с крайним скептицизмом и российской оппозицией. «Слишком мало, слишком поздно», говорят политики, проживающие за пределами страны. Особую насмешку у них, судя по постам в социальных сетях, вызвали санкции против тюремщиков в «Полярном волке», причастных в той или иной степени к гибели Навального. Можно подумать, что те планировали свой отпуск во Флориде, и теперь статус невъездных в США стал для них сильным ударом.

В Белом доме, вероятно, почувствовали, что новый пакет санкций не произвел на мировое общественное мнение должного впечатления. «Вы можете ожидать большего от администрации в плане привлечения Кремля к ответственности за смерть Навального», — сказал журналистам представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Введенные 23 февраля санкции — «это только начало», - добавил он. Но, скорее всего, и дополнительные санкционные ограничения также будут стрельбой из пушки по воробьям. Экономический рост России, который в прошлом году достиг 3 процентов, обязан тому, что эта страна была полностью переведена на военные рельсы, и тому, что Путину удалось заменить своих потерянных торговых клиентов в Европе на азиатских «экономических тигров». «Китай стал спасителем Путина, - пишет Линч. —Китайские товарищи увеличили поставки дисконтной российской нефти и наводнили российский рынок промышленными товарами, предметами роскоши, автомобилями. Индия также стала заинтересованным покупателем нефти». Есть ли для коллективного Запада хоть какой-то выход из положения, чтобы Россия почувствовала негативные последствия политики своего руководства? Ответ на этот вопрос, ясный и прежде, прозвучал во время только что прошедшего визита в Украину лидера демократического большинства в американском Сенате Чака Шумера. Визит этот на удивление прошел практически незамеченным в Вашингтоне.