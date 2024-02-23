Байден стреляет из пушки по воробьям наша корреспонденция

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон

Итак, президент США Джо Байден обнародовал обещанные 500 санкций против России, которые связаны со второй годовщиной начала войны против Украины и смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Эти санкции касаются российского ВПК, финансового и энергетического секторов. Под прицел также взяты те компании и физлица, которые поставляют в Россию запрещенные товары.

Американские эксперты отмечают, что санкции нацелены на две российские компании —Сибирскую угольную энергетическую кампанию и Мечел. Первая является крупнейшей угольной компанией мира, которая экспортирует свою продукцию в десятки стран мира, но одновременно играет важнейшую роль как поставщик российской армии. Вторая поставляет военным сталь, прокат и ферросплавы.

Байден пообещал, что меры «будут столько же разрушительные для экономики России, как российские пули, снаряды и танки для Украины». Но они таковыми не стали

Одновременно целью санкций стала Национальная платежная система, которая выпускает карту «Мир», имеющую хождение в России и некоторых зарубежных странах.

Два года назад Вашингтон уже вывел из оборота за пределами России две крупнейшие кредитные карты — Visa и Master Card. Тогда эффект первых санкций был достаточно серьезным. Россия впервые после 1918 года объявила дефолт по своему внешнему долгу. Сотни крупнейших западных компаний покинули эту страну. Российские граждане в панике устремились к банкоматам, чтобы забрать наличные деньги. Рубль обвалился до плинтуса по отношению к доллару и евро.

Байден пообещал, что меры «будут столько же разрушительные для экономики России, как российские пули, снаряды и танки для Украины».

Но они таковыми не стали.

Американцы подорвали "Мир". Что это значит?

Перечислять нынешние санкции, которые Белый дом также назвал «сокрушительными», нет никакой необходимости. Главный вопрос — будут ли они работать? И ответ на него простой — нет.

Два года спустя после того, как президент Байден собрался нанести по экономике России сокрушительный удар из-за вторжения в Украину, эта страна не только не упала навзничь, но ее экономический рост превысил показатели США, Германии, Франции и Великобритании.

Свежие санкции, пишет на страницах Washington Post именитый автор, журналист Дэвид Линч, вряд ли смогут изменить эту ситуацию. С таким выводом согласны большинство экономистов в США и в странах Западной Европы. «Новые санкции носят преимущественно символический характер, - говорит профессор экономики в Корнуэльском университете Нью-Йорка Эсвар Прасад. — Но они будут иметь весьма ограниченный эффект, не способный подорвать российскую экономику или остановить агрессию Путина, особенно с учетом того, что военная помощь Украине парализована в Конгрессе США».

Новый пакет санкций был встречен с крайним скептицизмом и российской оппозицией. «Слишком мало, слишком поздно», говорят политики, проживающие за пределами страны.

Особую насмешку у них, судя по постам в социальных сетях, вызвали санкции против тюремщиков в «Полярном волке», причастных в той или иной степени к гибели Навального. Можно подумать, что те планировали свой отпуск во Флориде, и теперь статус невъездных в США стал для них сильным ударом.

Тюремщики "Полярного волка" не смогут загорать во Флориде

В Белом доме, вероятно, почувствовали, что новый пакет санкций не произвел на мировое общественное мнение должного впечатления. «Вы можете ожидать большего от администрации в плане привлечения Кремля к ответственности за смерть Навального», — сказал журналистам представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. «Введенные 23 февраля санкции — «это только начало», - добавил он.

Но, скорее всего, и дополнительные санкционные ограничения также будут стрельбой из пушки по воробьям. Экономический рост России, который в прошлом году достиг 3 процентов, обязан тому, что эта страна была полностью переведена на военные рельсы, и тому, что Путину удалось заменить своих потерянных торговых клиентов в Европе на азиатских «экономических тигров». «Китай стал спасителем Путина, - пишет Линч. —Китайские товарищи увеличили поставки дисконтной российской нефти и наводнили российский рынок промышленными товарами, предметами роскоши, автомобилями. Индия также стала заинтересованным покупателем нефти».

Есть ли для коллективного Запада хоть какой-то выход из положения, чтобы Россия почувствовала негативные последствия политики своего руководства? Ответ на этот вопрос, ясный и прежде, прозвучал во время только что прошедшего визита в Украину лидера демократического большинства в американском Сенате Чака Шумера. Визит этот на удивление прошел практически незамеченным в Вашингтоне.

Стыд и позор испытал Шумер во Львове

Шумер, прибывший во Львов в сопровождении четырех сенаторов–демократов, выступил с громкими заявлениями. Он сказал, что цель его визита – подтвердить, что «Америка не бросила Украину на произвол судьбы», что «помогать ей — в интересах будущего как Украины, так и США».

И, конечно, его забросали вопросами о том, окажутся ли американские власти способными быстро предоставить Украине необходимую ей военную помощь, которая стала бы самой действенной санкцией против Кремля.

«Без помощи Киев проиграет войну с ужасными последствиями для мира, - сказал Шумер. - Если мы отвернемся от Украины, это будет иметь последствия, которые продлятся долго. И это будет означать, что в течение десятилетий Америка проиграет дипломатически, политически, экономически и военным образом».

Сенатор пообещал, что по возвращении в Вашингтон он и его коллеги «ясно дадут понять спикеру Палаты представителей Джонсону и другим членам Конгресса, которые препятствуют военной и экономической поддержке, что именно поставлено на карту здесь, в Украине, а также для остальной Европы и свободного мира».

Однако, отвечая на вопрос журналиста из США, опубликованного еще до его выступления, услышит ли спикер их голос, Шумер заметно стушевался. «Этот вопрос (о выделении помощи) может быть решен в течение нескольких месяцев, - сказал он. - Мы спросим украинцев, готовы ли они ждать, поздно ли это будет? Два месяца, несколько месяцев — будет ли это поздно?».

Несколько месяцев? Можно только представить себе, что ему ответил на это во Львове президент Владимир Зеленский.