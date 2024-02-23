Столтенберг: Украина ближе к НАТО, чем когда-либо

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Вступление страны в Альянс уже не вопрос «если», а вопрос времени, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Президент (России Владимир) Путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и отобрать у Украины право выбирать собственный путь. Но он добился совершенно противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Украина вступит в НАТО, это не вопрос «если», а вопрос «когда», - сказал Столтенберг.

Генсек, обращаясь к украинцам, добавил, что альянс продолжит поддерживать Украину ради «вашей и нашей безопасности».