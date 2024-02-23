CША опасаются вводить серьезные санкции против России

Издание обратило внимание на то, в последний большой список санкций не попали металлургический, энергетический, банковский секторы.

«Такая осторожность свидетельствует о том, что, несмотря на все разговоры Байдена о санкциях, его команда все еще не желает преследовать потоки доходов, которые, по мнению экспертов, действительно подорвут российскую экономику, опасаясь вызвать широкие шоки, которые могут отразиться на экономике США», - говорится в материале.

Бывший чиновник Минфина США Ким Донован выразил мнение, что для того, чтоб действительно повлиять на Россию, придется принять более стратегические меры, которые могут оказать негативное влияние на мировую экономику в целом.

«Нам придется начать принимать более сложные решения и принимать последствия, которые сопровождают эти решения», - цитирует эксперта Bloomberg.