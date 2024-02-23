В Азербайджане пять дней будут нерабочими

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление «О замене местами рабочих и выходных дней».

В этом году праздник Рамазан приходится на 10 и 11 апреля. В целях обеспечения последовательности рабочих и нерабочих дней суббота 6 апреля объявлен рабочим днем, а пятница 12 апреля – нерабочим.

Таким образом, по случаю праздника Рамазан 5 дней подряд (10,11,12,13 и 14 апреля) будут нерабочими днями.