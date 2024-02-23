КНДР поставила России тысячи контейнеров с боеприпасами

С сентября 2023 года Северная Корея поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, которые связаны с боеприпасами.

Об этом сообщает информационный бюллетень Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (США) о лицах и компаниях, в отношении которых вводятся санкции.

С начала октября 2023 года Россия импортировала морские контейнеры с грузами военного назначения из КНДР через Восточный порт для использования в войне против Украины.

"В частности, более 7400 контейнеров с боеприпасами и материалами, связанными с боеприпасами, были доставлены в Россию через терминал ООО "Восточная Стивидорная Компания" (ВСК) в порту "Восточный". Контейнеры с боеприпасами и материалами, связанными с боеприпасами, также доставлялись в Россию через расположенную неподалеку военно-морскую ракетную базу "Дунай", - отмечается в бюллетене.