Почему российские войска перекрыли дорогу к селу Ашагы-Хенд в Гафане?

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 15:50

12 февраля после провокации, совершенной членами военнизированной организации «Еркрапа», входящей в состав армянской армии, на участке условной границы с Азербайджаном, проходящей в направлении Зангиланского района, официальный Ереван выдвинул обвинения в адрес России. Представители армянских властей заявили, что российские военные не позволяют гражданской наблюдательной миссии Евросоюза проводить мониторинг в направлении населенного пункта Неркин Ханд (село Ашагы-Хенд Гафанского района), где произошел инцидент.

Напомним, что в ответ на эту провокацию Госпогранслужба Азербайджана провела 13 февраля операцию «Возмездие», в результате которой был ранен один из азербайджанских пограничников. Четверо боевиков «Еркрапа» были убиты, один - ранен. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что на этом направлении границы были переброшены российские силы, но они не помешали Азербайджану принять ответные меры. «Доступ туда есть только у России, и они не смогли предотвратить инцидент», – сказал Григорян. Маркус Риттер, глава наблюдательной миссии Евросоюза в Армении, также подтвердил, что российские силы не пропускают наблюдателей в направлении села Ашагы-Хенд. По мнению Риттера, Армения должна сама говорить с Москвой, поскольку миссия ЕС не имеет прямого контакта с российскими силами.

Известно, что границы Армении с Грузией, Ираном и Турцией уже много лет контролируются российскими пограничниками. Последние также создали пункт пропуска в ереванском аэропорту. Село Ашагы-Хенд находится на границе с Азербайджаном и официально не входит в зону ответственности российских пограничников. Но как же так получилось, что российские пограничники и военнослужащие 102-й базы в Гюмри взяли под контроль приграничные с Азербайджаном районы? Каким соглашением все это регулируется? Депутат Нарек Кахраманян от правящей фракции «Гражданский договор» заявил, что на позициях в направлении села Ашагы-Хенд несут боевое дежурство только добровольцы «Еркрапа», а российских военнослужащих там нет. Поэтому они никак не могли вмешаться в ход боевых действий, произошедших 13 февраля. Однако Кахраманян подтвердил, что въезд и выезд в село Ашагы-Хенд находится под контролем россиян, которые установили блокпост между селами Чакатен и Ашагы-Хенд.

«Я не знаю, на основании какого юридического соглашения это произошло, но фактически часть границы контролируется российскими войсками, а на позициях расквартированы члены «Еркрапа», – сказал депутат. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян и аппарат премьер-министра Никола Пашиняна не ответили на запросы армянских журналистов о том, на каком основании российские войска находятся в направлении села Ашагы-Хенд. Депутат Кахраманян, представляющий Гафан, сообщил, что россияне выставили блокпост и поставили заграждение на дороге к селу Ашагы-Хенд в ноябре 2021 года.

«Я сам много раз проходил через этот пост: они не проверяют входящих и выходящих людей, поэтому это не создает проблем для жителей села. Иногда они, правда, получают указание закрыть шлагбаум», - рассказал парламентарий. Кахраманян считает, что с точки зрения обеспечения безопасности было бы хорошо допустить на эти территории наблюдателей Евросоюза. «С другой стороны, если там будут стоять россияне и не вмешиваться в инциденты, то кому там нужно их участие?», – добавил он. Рассматривает ли правительство Армении возможность вывода российских военных из села? Замминистра иностранных дел Ваан Костанян не дал прямого ответа на этот вопрос, заявив лишь, что «если будут новые события, все будут об этом проинформированы».