Михаил Малкин и Адиль Гаджизаде вышли в финал Кубка мира в Баку

В Баку на Национальной гимнастической арене продолжается Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Сегодня в квалификационных соревнованиях по тамблингу азербайджанский спортсмен Михаил Малкин с общим результатом 58,700 балла занял 1-е место.

На 2-м месте другой наш гимнаст – Адиль Гаджизаде (57,100). Оба вышли в завтрашний финал. Так как в финале от одной страны могут выступать только два спортсмена, занявшие 4-е и 5-е места соответственно Тофик Алиев и Билал Гурбанов завершили выступление.

В финал также пробились по два представителя Португалии и Франции, по одному – Казахстана и Алжира.

Также сегодня прошла полуфинальная стадия в женских прыжках на батуте. Сельджан Махсудова не смогла пробиться в финал, заняв 24-е место.

В соревнованиях, которые завершатся 25 февраля, принимают участие спортсмены из 32 стран.