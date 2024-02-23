Армяне не захотели ехать в Беларусь

Армянские наблюдатели из парламентской ассамблеи ОДКБ не приехали на парламентские выборы в Беларуси.

«От организации наблюдатели присутствуют из всех стран, кроме Армении. Они должны были приехать, но это их выбор», - сообщил координатор ПА ОДКБ Алишер Эрбаев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «заморожено».