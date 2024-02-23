Армяне не захотели ехать в Беларусь
Армянские наблюдатели из парламентской ассамблеи ОДКБ не приехали на парламентские выборы в Беларуси.
«От организации наблюдатели присутствуют из всех стран, кроме Армении. Они должны были приехать, но это их выбор», - сообщил координатор ПА ОДКБ Алишер Эрбаев.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «заморожено».
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