Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:16

Как сообщал ранее haqqin.az, Пакистан подписал с Азербайджаном историческое соглашение о продаже многофункциональных истребителей JF-17 Block-3. Общая стоимость контракта составляет 1,6 миллиарда долларов, соглашение предусматривает поставку в Азербайджан истребителей JF-17C Block-3, учебных самолетов для подготовки пилотов этих истребителей, а также боеприпасов для истребителей. Количество купленных истребителей не разглашается. Азербайджан на протяжении долгого времени вел переговоры с Пакистаном о покупке истребителей JF-17C. Переговоры эти начались после того, как возникла необходимость в обновлении авиапарка ВВС Азербайджана, состоящего из самолетов советского производства. Как известно, авиапарк ВВС Азербайджана состоит из истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25. Правда, эти самолеты прошли капитальную модернизацию и имеют увеличенный срок службы, но необходимо, чтобы ВВС были оснащены более современной авиатехникой.

Азербайджан, несмотря на освобождение своих территорий от оккупации, расположен в достаточно сложном регионе, и президент Ильхам Алиев определил дальнейшее укрепление вооруженных сил как одну из фундаментальных задач, стоящих перед страной. Собственно, выбор у Баку в этом вопросе невелик. По политическим соображениям, покупка истребителей F-16 из США или Rafale из Франции, и даже немецко-британского Eurofighter вызвало бы раздражение ведущего регионального игрока. Баку пришлось выбирать между Россией и Пакистаном. По информации из открытых источников, несколько лет назад Азербайджан вел переговоры о закупке в России самолетов Су-35 и Су-30СМ. Но параллельно велись переговоры о прибретении истребителей JF-17 совместного производства Пакистана и Китая. Исламабад изначально предлагал более раннюю версию истребителей JF-17, но Азербайджан, считая эти самолеты устаревшими, начал проявлять интерес к их модернизированной версии Block-3.

Легкие одномоторные истребители JF-17 были разработаны в Китае в середине 2000-х годов исключительно на экспорт. Первым покупателем этих самолетов стал Пакистан, а затем две страны начали совместное производство истребителей. Китайская авиапромышленность вступила в период бурного развития в 2010-х годах, в результате чего была создана версия истребителей JF-17 Block-3, основанная на более современных технологиях. JF-17 Block-3 совершил свой первый полет в декабре 2019 года. JF-17 использует сильно улучшенную версию российского двигателя МиГ-29 RD-33. А JF-17 Block-3 обеспечен более современным и мощным китайским двигателем WS-13. JF-17 Block-3 по своему дизайну и характеристикам сопоставим со шведско-американским Gripen E. Вместе с тем этот выбор является более бюджетным вариантом из-за более низких эксплуатационных расходов. Отсутствие передовых летных характеристик МиГ-29 и Су-30 JF-17 Block-3 компенсирует более совершенной авионикой, что заставляет индийские ВВС модернизировать свои Су-30, дабы сохранить преимущество перед пакистанскими ВВС. В марте прошлого года первая партия многоцелевых истребителей JF-17 Block-3 поступила на вооружение военно-воздушных сил Пакистана. Издание Military Watch Magazine пишет, что самолет кардинальным образом изменил возможности JF-17 и, хотя считается истребителем поколения «4+», использует авионику и вооружение пятого поколения.

JF-17 Block-3 представляет собой одну из четырех модификаций четвертого поколения истребителей, разработанных с использованием передовых технологий, которые в значительной степени основаны на опыте, накопленном при разработке китайского истребителя пятого поколения J-20. Поставки J-20 начались в ВВС Китая в 2016 году, и его технические решения, включая электронику, системы управления и вооружение, вдохновили разработчиков JF-17 Block-3. Это позволяет некоторым наблюдателям относить JF-17 Block-3 к семейству истребителей, имеющих «ДНК J-20». Термин «ДНК» относится к концепции передачи ключевых технологических решений или концепций от более передовых или современных платформ к менее передовым проектам. Кстати, тот же термин можно встретить и в комментариях западных экспертов, когда последние варианты американского истребителя F-16 «поколения 4+» под названием F-16 Block 70/72 назвали «ДНК F-35». Сегодня J-20 и F-35 являются единственными истребителями пятого поколения, которые находятся в серийном производстве и используются на уровне эскадрилий. Комплекс авионики JF-17 Block-3, включая элементы управления и дисплеи в кабине пилота, имеет сходство с J-20, а установленные на шлеме прицелы и головные мониторы позволяют использовать новый комплекс вооружений. Они особенно эффективны в комбинации с инфракрасными управляемыми китайскими ракетами класса «воздух-воздух» PL-10, претендующими на звание самых совершенных в мире.