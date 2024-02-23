Продлен срок ареста сотрудницы Abzas Media

Мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении сотрудницы сайта Abzas Media Наргиз Абсаламовой, продлена еще на три месяца.

Как сообщает haqqin.az, соответствующее решение принял Хатаинский районный суд.

Первого декабря прошлого года Абсаламова была задержана и арестована на три месяца. Ей предъявили обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, осуществленная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджана.

Ранее были арестованы директор Abzas Media Ульви Гасанлы и главный редактор Севиндж Вагифгызы, заместитель директора Мухаммед Кекалов, а также журналисты Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова.