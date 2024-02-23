При организационной поддержке Государственного агентства по туризму Азербайджана (ГАТ) и Бюро по туризму Азербайджана представители туристической отрасли страны принимают участие на проходящей в Нью-Дели (Индия) крупнейшей выставке путешествий и туризма в Южной Азии «SATTE-2024».

Как сообщили haqqin.az в ГАТ, национальный павильон Азербайджана представлен туристическим центром «Шахдаг» и 19-ю представителями местной туристической индустрии.

Азербайджанская делегация предложила посетителям выставки, среди которых были представители многих индийских компаний, широкий ассортимент туристических продуктов: культурное наследие, образцы национальной кухни, горнолыжные центры, винный туризм, оздоровительный туризм, возможности экотуризма, виды зимнего отдыха, а также интересные предложения для съемок в Азербайджане индийских фильмов, сериалов и проведения свадеб.

Компаниям из Индии и других специализирующихся в данном направлении стран была предоставлена подробная информация о возможностях азербайджанского туризма.

Национальный павильон Азербайджана также посетил посол Азербайджана в Индии Эльчин Гусейнли.

Гендиректор Бюро туризма Азербайджана Флориан Зенгстшмид принял участие в панельной дискуссии, организованной Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией туризма (PATA) по теме «Современное положение туристического сектора в мире, тенденции туризма и увеличение количества отелей в связи с ростом спроса на путешествия».

Кроме того, в Нью-Дели по инициативе Бюро туризма Азербайджана была организована встреча с представителями индийских туркомпаний и отелей, посвященная азербайджанскому туризму. Индийская сторона получила обстоятельную информацию о возможностях отдыха и путешествий в Азербайджане, что содействовало установлению связей между туристическими компаниями и отелями двух стран. Вместе с индийской авиакомпанией «IndiGo» в мероприятии приняли участие представители 49-ти туристических компаний и 11-ти СМИ.

Отметим, что число посетивших Азербайджан граждан Индии в январе 2024 года, составило 10 135 человек, что на 147% больше, чем в январе прошлого года.