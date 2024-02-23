Эрдоган: Мир молчал о Ходжалы

Карабах оставался под оккупацией на протяжении многих лет, были совершены такие преступления, как Ходжалинская резня, но все международные организации молчали, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге в Сакарье.

Он подчеркнул, что международные организации «также предпочитают молчать», когда речь идет о Турции: «Поэтому мы говорим, что ни одна международная организация не защитит нас. Но мы можем защитить себя сами».