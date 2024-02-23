Президент Польши пристыдил НАТО

Украина так же нуждается в мощной поддержке партнеров, как и в первые дни полномасштабного вторжения. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в своем заявлении ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Польша с самого начала поддерживала борьбу Украины. С настоящей гордостью вспоминаю отношение миллионов поляков, которые с первых часов войны открыли свои сердца и дома для наших соседей, которые бежали от трагедии войны. Польша предоставила собственное оружие, которое помогло украинской армии остановить натиск россиян. Более 300 танков, гаубиц, бронетранспортеров и, наконец, наши самолеты. Когда это было больше всего нужно, когда не все хотели давать такую поддержку", - сказал Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что поляки поддерживали, поддерживают и будут поддерживать Украину в ее борьбе против России.

"Сегодня эта поддержка все еще крайне необходима. Несмотря на усталость от войны. Свободный мир не может позволить Путину и России торжествовать. Если это произойдет, рано или поздно нас ждет новая война", - сказал он.

Дуда также упрекнул Запад за то, что в 2008 году не захотели брать Украину и Грузию в НАТО, чтобы "не раздражать Россию". Он подчеркнул, что нынешней войны не было бы, если бы Украина уже была членом оборонного альянса.

"Для некоторых членов НАТО это должно быть большим укором совести", - сказал Дуда.