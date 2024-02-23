Эльяс Шафиев, собкор 18:36

В центре внимания международных экспертов - дальнейшее усиление и модернизация Азербайджаном своих вооруженных сил после военной победы над Арменией, приобретение с этой целью современного вооружения на миллиарды долларов, а также попытки Армении возродить свою побежденную армию, в основном с помощью Франции и Индии. Особенный резонанс в западных военных экспертных кругах вызвало поступление на днях на вооружение ВВС Азербайджана боевых беспилотных самолетов Bayraktar Akıncı. Пол Иддон, корреспондент журнала «Forbes», исследующий военные вопросы и вопросы безопасности на Ближнем Востоке, в связи с этим написал, что Азербайджан официально объявил о приобретении боевого беспилотника Bayraktar Akıncı 9 февраля.

Президент Ильхам Алиев посетил военный объект, где расположены эти БПЛА, и осмотрел их, а также ознакомился с наземным центром управления аппаратами. Иддон напоминает, что президент Азербайджана осмотрел боеприпасы производства турецкой компании Roketsan, предназначенные для БПЛА Akıncı, в том числе крылатую ракету SOM и ракету типа «воздух-земля» Çakır. Далее автор пишет о тактико-технических показателях боевых БПЛА Bayraktar Akıncı. По словам автора, Akıncı намного крупнее и имеет более совершенные и сложные датчики, чем его широко известный предшественник Bayraktar TB2. Он также имеет больше узлов подвески и может нести более тяжелые и сложные бомбы и ракеты, чем TB2. «Азербайджанские ТБ2 нанесли сокрушительный удар по сухопутным войскам Армении во время Карабахской войны 2020 года, которая закончилась решительной победой Баку. Akıncı также может нести боеприпасы большой дальности, такие как крылатые ракеты, которые осмотрел Алиев, а это означает, что он потенциально может наносить удары по армянским целям, оставаясь вне зоны досягаемости ПВО и даже не покидая воздушного пространства Азербайджана», - пишет автор. Также, по его словам, использование мощного радара и датчиков с активной решеткой электронного сканирования на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) способно эффективно выполнять ряд важных задач для вооруженных сил Азербайджана. В частности, такие технологии позволяют осуществлять разведку, обеспечивать наблюдение, обнаруживать потенциальные цели (ISTAR), а также обеспечивать командование, управление и связь (C3). Это дает возможность для эффективного контроля ситуации на поле боя, обнаружения вражеских объектов и обеспечения оперативной связи между различными частями вооруженных сил. Автор отмечает, что Akıncı является самым совершенным беспилотником, который на сегодняшний день закупил Азербайджан, и в очередной раз свидетельствует о тесных военных связях между Баку и Анкарой.