Французскому послу не понравилось сравнение Армении с «задним двором»
Посол Франции в Армении Оливье Декоттини прокомментировал публикацию издания Politico под названием «Франция водрузила свой флаг на заднем дворе России благодаря сделкам по поставке оружия Армении».
«Никто флаги в Армении не водружает. Армения не является чьим-либо «задним двором», а является дружественной и демократической страной, суверенитет и территориальную целостность которой поддерживает Франция», - написал посол в соцсети Х.
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