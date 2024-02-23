Тело Навального отдали матери

Тело умершего в колонии российского оппозиционера Алексея Навального отдали его матери, сообщают российские СМИ.

Ранее адвокаты матери Алексея Навального подали заявление на имя руководителя управления Следственного комитета по Ямало-Ненецкому округу. Они потребовали возбудить уголовное дело в отношении местных следователей, которые не выдают Людмиле Навальной тело сына.

До этого сообщалось, что Людмиле Навальной выдвинули ультиматум: тайные похороны без публичного прощания или же политика захоронят в колонии.

Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля. 19 февраля пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что матери и адвокатам Навального не отдают его тело, ссылаясь на то, что еще в течение 14 дней будут проводить «химическую экспертизу». По факту смерти Навального проводится проверка, закон позволяет СКР в течение 30 дней не выдавать тело умершего родственникам.