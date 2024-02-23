Эрдоган о бессилии ООН и мощи Турции

Обладание истребителем KAAN, судном Anadolu, БПЛА Akıncı,Kızılelma, ANKA, танком Altay и различными ракетными системами вооружения является для Турции вопросом выживания, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на митинге в Сакарье, передает агентство «Анадолу».

По словам Эрдогана, «если Турция и турецкий народ рассчитывают жить в мире и безопасности на своих землях, то дальнейшая работа предельна ясна».

«У нас будет сильная армия и мощный военно- промышленный комплекс (ВПК)», - сказал Эрдоган.

«В противном случае нас не сможет защитить от врагов ни международное право, ни альянсы, к которым мы принадлежим, ни Организация Объединенных Наций (ООН), бессилие которой сейчас признается всеми. Единственное, что защитит нас от наших врагов, - это наша собственная мощь, собственные возможности и способности», - добавил он.

По его словам, за последние 21 год Турция «начала пожинать плоды своих вложенных инвестиций» в оборонный сектор, как в сфере безопасности, так и в экспорте.

В прошлом году объем продаж оборонной и аэрокосмической продукции достиг рекордного показателя в размере 5,5 млрд долларов. Турция экспортировала 230 наименований своей продукции в 185 стран мира, сказал он.