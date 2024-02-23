Хуситы спровоцировали экологическую катастрофу

В Красном море образовалось нефтяное пятно после атаки мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Йемене на британский сухогруз Rubymar.

Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Неспровоцированная и безрассудная атака хуситов нанесла кораблю значительный ущерб, в результате чего образовалось 18-мильное нефтяное пятно", - написал CENTCOM в соцсети X. Сухогруз перевозил более 41 000 тонн удобрений.

Атака на него может привести к экологической катастрофе. Кроме того, действия хуситов угрожают рыбной промышленности и импорту продовольствия.

Rubymar следовал под флагом Белиза из ОАЭ в Болгарию. В результате обстрела судно получило серьезные повреждения, экипаж был эвакуирован и доставлен в ближайший порт.