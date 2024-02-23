Названо число формул мира в Украине

В настоящее время разработано около десяти формул мира в Украине, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Он отметил, что в центре внимания Запада остается мирная формула президента Украины Владимира Зеленского из десяти пунктов.

"Всего существует около десяти мирных планов... Шесть или семь планов являются публичными, а другие все еще остаются секретными", - сказал Кассис. По его словам, на швейцарской конференции необходимо рассмотреть как можно большее число предложений.

Россия категорически против "формулы Зеленского". У Москвы есть собственные предложения, включая признание т.н. "новых российских территорий" и внеблоковый статус Украины.