Премьер Италии призвала не путать мир с капитуляцией

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что надо продолжать поддерживать Украину вооружением. Она указала, что путать мир с капитуляцией - это "лицемерный подход".

На совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Бельгии Александером де Кроо и Канады Джастином Трюдо Мелони заявила, что поддержка Украины со стороны Италии подкрепляется конкретными фактами, в частности свидетельством этому является сегодняшнее подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Италией.

"Мы продолжаем оказывать поддержку Украине в том, что я всегда считала справедливым правом ее народа защищаться. Это обязательно предполагает и военную поддержку. Потому что путать такое широко используемое слово "мир" с "капитуляцией", как это делают некоторые, - это лицемерный подход, который мы никогда не разделим. Но необходимо систематизировать различные направления действия. Нужен всеобъемлющий подход, который сможет помочь Украине смотреть в будущее", - подчеркнула премьер Италии.