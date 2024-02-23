Зеленский: Не торгуйте с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул партнеров, чтобы они не вели бизнес с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а вводили "настоящую изоляцию этого убийцы". Об этом Зеленский сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министрами Бельгии Александером де Кроо, Италии Джорджией Мелони и Канады Джастином Трюдо.

В частности, у Зеленского спросили, чего больше всего не хватает Украине и чего не поступает в достаточном количестве от международных партнеров.

Зеленский отметил важность изоляции президента РФ Владимира Путина, в том числе санкционную изоляцию.

"Если мы говорим о политической изоляции, если мы говорим о санкциях - мы должны с вами четко знать, что действительно есть изоляция, и за спиной никто не подписывает любые контракты и даже без подписи не имеют с ним никаких экономических отношений, потому что всю эту выгоду он тратит потом на войну. Это не очень разумно: помогать, с одной стороны Украине, а с другой стороны - зарабатывать деньги с этим убийцей", - подчеркнул Зеленский.

Глава украинского государства сказал, если вводятся санкции, то надо применять их "против реального списка виновных в этой войне; против тех, кто применяет различные инструменты, включая энергетические инструменты против Украины, кто зарабатывает на этой войне". Такой подход президент считает абсолютно справедливым.

В то же время, Зеленский добавил, что международная помощь должна поступать в Украину своевременно.

"Не хватает, чтобы все было, как говорят, in time (вовремя - УНИАН), тогда, когда это очень нужно. Первое. Второе, это очень сложно для всех, безусловно, это без упреков - не хватает ПВО для Украины, для гражданских людей и для всех. Для фронта это важно, но защитить детей, школы, университеты, больницы просто очень сложно без противовоздушной обороны. Для этого всем важно сконцентрировать все свои усилия", - сказал Зеленский.

В частности, президент Украины заявил, что это нужно для того, чтобы не стреляли по Харькову.

"Там нужно дальнобойное оружие, потому что россияне стоят на таком расстоянии, что они могут поражать наших людей, а мы не можем достойно им отвечать", - подчеркнул Зеленский.