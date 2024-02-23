Леонид Швец, автор haqqin.az 22:09

Два года большой войны в Украине открыли глаза на многие важные вещи. Россия и Запад оказались намного слабее, чем считали все, и они сами. Чрезвычайно сильной вдруг оказалась Украина. То, как была организована авантюра, сам факт, что в начальственную голову пришла идея ее провести, и то, как себя повела «вторая в мире армия» во время вторжения, ярко засвидетельствовали большое неблагополучие в Российской Федерации. Ладно, провалилась затея со взятием Киева в считанные недели. Но если бы кто-то весной 2022 года рассказал, что за два года не удастся взять Харьков, а из Херсона, единственного взятого областного центра, российским войскам придется бежать, кто бы этому поверил? Разгром Украиной Черноморского флота, который готовился брать Одессу, до сих пор с трудом укладывается во многих головах.

В то же время не оправдались ожидания серьезного антивоенного протеста, что в низах, что в верхах. Ни один сколько-нибудь заметный чиновник не ушел из власти в знак несогласия с агрессией, антизападной истерией и усилением внутренних репрессий. Экономика под давлением санкций крякнула, но устояла и потянула дальше. Армия после ряда позорных отступлений 2022 года тоже втянулась в войну, с тех пор нет никаких впечатляющих прорывов, но и откровенных провалов тоже. Кто-то назовет это проявлением силы, но, скорее, мы имеем дело с вязкостью, социальной и институциональной инертностью. Россия в целом не разделяет увлеченности Путина войной, она ее покорно терпит. Что касается Запада, о его слабости свидетельствовала сама готовность России в 2022 году, через восемь лет после захвата Крыма, двинуться на Киев. Реакция Вашингтона и союзников в 2014 году и их последующее поведение убедили Путина, что больших проблем из-за массированного вторжения не будет. Наоборот, блицкриг вынудит признать в нем равноправного партнера и передоговориться о мироустройстве на ближайших подступах к России. Заявления накануне войны о том, что НАТО нужно «собирать манатки» и валить за границы 1997 года, были полны искреннего презрения. То обстоятельство, что Западу за два года большой войны не удалось создать непреодолимых проблем для России, демонстративно нарушившей международные нормы, а затем просто поставившей на конвейер военные преступления, конечно, тоже говорит не в пользу стран, многократно превосходящих Россию по экономической и военной мощи.

Не говоря уже о нынешней ситуации, когда Украина вдруг столкнулась с дефицитом боеприпасов и вооружения на фоне уверений западных партнеров в готовности помогать ей столько, сколько потребуется. Оказывается, вот неожиданность, экономическое и военно-техническое преимущество, несомненное в абстрактных цифрах, не так просто перевести в преимущество на практике, в конкретный момент на конкретном театре военных действий. Особенно если у тех, кто принимает соответствующие решения, существует дефицит воли и/или увлекательные внутриполитические игры. На фоне этих слабостей сильно ярко выделяется проявленная Украиной воля к сопротивлению, которая не угасает все эти два года тяжелейших испытаний. Украина, в слабости которой не сомневался ни Путин, поэтому так и уверенный в скором успехе в 2022 году, ни Запад, лишь через пару месяцев после вторжения, когда русские были отброшены от Киева, пришедший к выводу, что Зеленскому и украинскому народу имеет все-таки смысл помогать. За эти два страшных года Украина не только убедила сомневающихся в том, что она не намерена проигрывать, но и заставила отбросить предательские соображения, будто с Путиным можно будет договориться об Украине за ее спиной, принудить этот «неразумный народ» к миру и с облегчением всем вернуться к ситуации до 24 февраля 2022 года.