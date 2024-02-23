Трамп рассказал, почему нравится темнокожим

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он нравится темнокожим людям, потому что он столкнулся с дискриминацией в правовой системе, и это то, к чему они могут относиться, передает NBC News.

«Мне предъявили обвинение во второй раз, и в третий, и в четвертый раз, и многие люди говорили, что именно поэтому я нравлюсь темнокожим людям, потому что они так сильно пострадали и подверглись дискриминации, и они на самом деле рассматривали меня как подвергающегося дискриминации», - сказал он.

При этом экс-президент США заявил, что ему были предъявлены обвинения «за американский народ».

«Мне предъявлено обвинение за вас, американский народ. Мне предъявлено обвинение за вас, темнокожее население. Больные люди обвиняют меня во множестве различных групп, это больные, больные люди», - сказал Трамп в пятницу вечером в речи на ежегодном гала-концерте Федерации темнокожих консерваторов, на котором он получил награду «Чемпион черной Америки».

По словам Трампа, его поддержка со стороны темнокожих американцев проистекает из их понимания того, «как коррумпированные системы могут привести к великому злу».

«Некоторые из величайших зол в истории нашей страны произошли от коррумпированных систем, которые пытаются нацелиться на других и подчинить их себе, чтобы лишить их свободы и лишить их прав. Я думаю, именно поэтому темнокожие люди сейчас так сильно на моей стороне, потому что они видят, что то, что происходит со мной, происходит и с ними», - сказал он.