Британия тайно выдавала золотые визы российским олигархам

Правительство Великобритании обвинили в сокрытии информации за отказ опубликовать обзор так называемой схемы получения золотой визы, которая позволяла богатым инвесторам, включая по меньшей мере 10 российских олигархов, попавших под санкции, получать вид на жительство в Великобритании, пишет The Guardian.

Как отмечает британское СМИ, визовая схема Tier 1, согласно которой очень богатые люди могли купить право на проживание в Великобритании, инвестируя в компании, зарегистрированные в Великобритании, была закрыта в феврале 2022 года после начала войны в Украине на фоне опасений, что системой злоупотребляют.

Но правительство неоднократно отказывалось публиковать обзор визовой схемы, которая была запущена в 2018 году после атаки нервно-паралитическим веществом на бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля в Солсбери.

В 2011 году правительство, возглавляемое консерваторами, пообещало «расстелить красную дорожку для предпринимателей и инвесторов», предоставив тем, кто инвестировал большие суммы денег, более быстрое получение постоянного вида на жительство и значительно ослабив требования к проживанию.

Согласно этой схеме, иностранным гражданам, инвестировавшим 2 млн фунтов стерлингов, может быть предоставлена виза, причем чем больше преимуществ, тем выше инвестиции, и «устойчивый путь к получению высоко ценимого гражданства Великобритании».

В период с 2008 по 2015 год проверки источника дохода были минимальными. Заявителям не требовался банковский счет в Великобритании, и не было никаких специальных проверок на отмывание денег.

Около 85% всех золотых виз, выданных физическим лицам из России, были выданы в течение этого периода «слепой веры».

Всего инвесторские визы получили более 2500 россиян, включая бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича и бывшую жену одного из богатейших людей России Владимира Потанина.