Зеленский намекнул, кто сбил российский А-50

Украина не будет применять переданное западными союзниками оружие на территории России или других государств, а только на захваченных россиянами украинских землях, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я обобщенно отвечу: если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины – применяем наше оружие, если по другим направлениям – применяем украинское оружие. Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории», – сказал Зеленский.

При этом он дал понять, что сбитый на днях российский А-50 был сбит с помощью западной системы ПВО.

«Что касается сбития А-50 и других самолетов наших врагов – это в любом случае результат союза Украины и партнеров», – заявил президент Украины.