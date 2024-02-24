Трамп предрек США проигрыш в Третьей мировой

Бывший президент США Дональд Трамп предрек, что Вашингтон проиграет Третью мировую войну еще до ее начала в том случае, если у власти останется нынешний лидер государства Джо Байден.

«Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать», - заявил Трамп.

По его словам, в случае победы Байдена на грядущих президентских выборах для США настанут «еще более тяжелые времена». Он отметил, что в настоящее время Белый дом ведет страну к «разрушению по короткому пути».

Ранее Трамп предупредил, что Байден может «не дотянуть» до ноябрьских выборов в США. Согласно недавнему опросу Квиннипэкского университета в США, примерно 70 процентов американцев считают, что Джо Байден слишком стар, чтобы идти на второй срок. Кроме этого, 62 процента респондентов отрицательно оценивают его физическое состояние.