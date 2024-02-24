Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:36

Парадоксально, однако та страна, граждане которой первые и пока единственные ступили на лунную поверхность, с 1972 года ни разу не возвращались обратно, ни живьем, ни в виде каких-то умных механизмов. С тех пор там побывали китайцы, индийцы, японцы и граждане почившего СССР, правда, с помощью посадочных аппаратов, а американцы увлеклись Марсом и полвека пролетали мимо спутника Земли. Но вот теперь прежние отношения вроде бы налаживаются: робот американской компании Intuitive Machines (IM) приземлился недалеко от южного полюса Луны. Это произошло 23 февраля в 23:23 по Гринвичу, и, если такое числовое совпадение планировалось заранее, это лишь добавляет уважения к ученым и инженерам, создавшим и запустившим «Одиссея» - именно так называется аппарат.

Запуском космических аппаратов нынче, кажется, нельзя никого удивить, но американцы удивили. Дело в том, что Intuitive Machines – частная компания. Освоение космоса дело чудовищно дорогое, и если ближние околоземельные просторы уже способны приносить прибыль, без которой предпринимателям в космосе делать нечего, - коммуникационные, навигационные, метеорологические спутники, - то сделать выгодными полеты на Луну чрезвычайно сложно. Однако в IM рискнули. Запускали аппарат, кстати, с помощью двухступенчатой ракете Falcon 9 частной же компании SpaceX Илона Маска. Интересно, что НАСА, государственное космическое агентство США, в этом случае, оказалось клиентом предпринимателей, заплатив IM за возможность установить на «Одиссее» различные инструменты для проведения экспериментов. Как раз в том районе, куда прилунился «Одиссей», НАСА планирует лет через пять высадить в рамках программы «Артемида» людей, чтобы приступить к созданию постоянных станций на Луне, иногда даже называют более близкую дату – сентябрь 2026 года.