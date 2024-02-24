Американский бизнес высадился на Луне новый поворот
Парадоксально, однако та страна, граждане которой первые и пока единственные ступили на лунную поверхность, с 1972 года ни разу не возвращались обратно, ни живьем, ни в виде каких-то умных механизмов. С тех пор там побывали китайцы, индийцы, японцы и граждане почившего СССР, правда, с помощью посадочных аппаратов, а американцы увлеклись Марсом и полвека пролетали мимо спутника Земли.
Но вот теперь прежние отношения вроде бы налаживаются: робот американской компании Intuitive Machines (IM) приземлился недалеко от южного полюса Луны. Это произошло 23 февраля в 23:23 по Гринвичу, и, если такое числовое совпадение планировалось заранее, это лишь добавляет уважения к ученым и инженерам, создавшим и запустившим «Одиссея» - именно так называется аппарат.
Запуском космических аппаратов нынче, кажется, нельзя никого удивить, но американцы удивили. Дело в том, что Intuitive Machines – частная компания. Освоение космоса дело чудовищно дорогое, и если ближние околоземельные просторы уже способны приносить прибыль, без которой предпринимателям в космосе делать нечего, - коммуникационные, навигационные, метеорологические спутники, - то сделать выгодными полеты на Луну чрезвычайно сложно. Однако в IM рискнули. Запускали аппарат, кстати, с помощью двухступенчатой ракете Falcon 9 частной же компании SpaceX Илона Маска.
Интересно, что НАСА, государственное космическое агентство США, в этом случае, оказалось клиентом предпринимателей, заплатив IM за возможность установить на «Одиссее» различные инструменты для проведения экспериментов.
Как раз в том районе, куда прилунился «Одиссей», НАСА планирует лет через пять высадить в рамках программы «Артемида» людей, чтобы приступить к созданию постоянных станций на Луне, иногда даже называют более близкую дату – сентябрь 2026 года.
Поскольку недалеко от южного полюса спутника имеются глубокие кратеры, куда не попадают лучи солнца, есть вероятность, что там может оказаться замерзшая вода. Если это так, то из нее в будущем можно будет извлекать водород и кислород для нужд астронавтов. Кроме того, во время нынешней миссии будет тщательно изучаться лунная пыль: она считается источником многих проблем для работы тонкой земной аппаратуры, и надо придумать, как с этим быть.
Intuitive Machines – не единственная частная компания, которая решила стать пионером лунономики, найти способ заработать на Луне. 8 января на орбиту был выведен лунный модуль другой частной фирмы, Astrobotic Technology, его туда доставила ракета Vulcan совместного предприятия Boeingи Lockheed Martin - United Launch Alliance (ULA). Но на пути к Луне была обнаружена утечка в двигательной установке, и миссия была свернута.
Уже очевидно, что большой бизнес решительно намерен протоптать дорожку на Луну. Это значит, что тщательно все посчитали и убедились, что вложенные миллиарды обернутся уверенной прибылью.