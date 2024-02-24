Найдены данные десятков тысяч погибших россиян

За два неполных года войны в Украине российская армия потеряла убитыми не менее 75 тысяч военнослужащих, подсчитали оппозиционные российские СМИ на основе данных Росстата, Реестра наследственных дел (РНД) и информации из опубликованных некрологов. Речь идет о периоде с 24 февраля 2022-го по 1 января 2024 года.

Несмотря на то, что в прошлом году боевые действия фактически зашли в тупик, и существенных результатов не было ни у одной из сторон, темп потерь значительно вырос. В последние полгода он составляет 120 человек в день. Если учесть, что этот темп сохранялся во время последних наступлений, то к февралю Россия могла потерять около 83 тысяч военных убитыми.

Максимальных значений цифры достигли во время битвы за Бахмут, в январе–марте 2023 года: тогда погибало до двух тысяч солдат в неделю, в основном бывшие заключенные. Также огромными потерями сопровождалось наступление на Авдеевку, недавно захваченную российской армией.

В целом за год количество жертв увеличилось вдвое. Если в 2022-м погибли порядка 24 тысяч российских военных, то в 2023-м — уже почти 50 тысяч. Среди них 22 тысячи контрактников, 19 тысяч заключенных и 16 тысяч мобилизованных. Предположительное число раненых за два года — 130 тысяч.

Журналисты отмечают, что 75 тысяч убитых военных — это статистическая оценка. Реальное число погибших может составлять от 66 до 88 тысяч. Список подтвержденных потерь, который ведут оппозиционные журналисты при участии волонтеров, насчитывает более 45,1 тысячи имен.

Разведка Великобритании оценивала число убитых и раненых российских военных в 350 тысяч человек, а Минобороны США — в 315 тысяч. Это около 90% личного состава, которым располагало Минобороны РФ до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.