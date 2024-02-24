В поселке Сарай Апшеронского района в многоэтажном доме произошел взрыв с последующим возгоранием.

К месту инцидента прибыли соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Сумгаитского регионального центра МЧС.

Благодаря действиям сотрудников экстренных служб, возгорание было локализовано и ликвидировано в короткие сроки.

Как сообщили в МЧС, в результате воздействия ударной волны после взрыва, повлекшего пожар в двухкомнатной квартире на 12-м этаже 14-этажного жилого дома, выбило оконные рамы, которые упали на припаркованной во дворе здания автомобиль Hyundai и нанесли ему ущерб.

Взрывная волна также выбила входную дверь, которая после удара деформировала двери грузового и пассажирского лифтов здания.

«В результате пожара сгорела одна комната на площади 20 кв. метров, хозяйка Ф.Гасанзаде 2000 года рождения с травмами различной степени тяжести была спасена пожарными и передана бригаде скорой медицинской помощи, 25 жильцов дома были эвакуированы», - говорится в информации МЧС.

Остальная часть жилплощади и другие квартиры были защищены от огня.

Соответствующие ведомства проводят расследование.