Арестович: Украинцы стали хуже русских ВИДЕО
Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинцы «ничем не отличаются» от президента России Владимира Путина, россиян и «российских практик», кроме языка.
«В этом смысле я понял, почему (украинские власти) так хватаются за украинский язык. Потому что это единственное, что их отличает. Посмотрите, что творится после смерти Навального. Так мы давно уже стали россиянами, только хуже, потому что у нас еще хуторская примесь есть. У них имперская, а у нас хуторская. Я не знаю, что противнее. Поэтому я с глубочайшим неуважением и презрением к этому отношусь, и при этом люблю свое отечество, помогаю», - сказал Арестович украинскому ведущему Василию Голованову.
February 24, 2024