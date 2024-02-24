Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 03:15

Завершился визит в Армению французского министра обороны Себастьяна Лекорню. В Ереване ему был устроен помпезный прием, а местные СМИ обеспечили посланцу Франции восторженные отклики. Ничего подобного российскому коллеге Лекорню, министру обороны Сергею Шойгу, даже не снилось. Похоже, что Россия, которая, собственно, создала армянское государство, у армян сегодня явно не в почете.

Накануне Армения получила первую партию французских приборов ночного видения (чем они лучше российских, которыми была оснащена армия Армении, никто не знает). Ожидается также, что на днях в страну прибудет первые бронеавтомобилей «Бастион», о сомнительном качестве которых haqqin.az писал накануне. На совместном брифинге с армянским министром обороны Суреном Папикяном французский министр был улыбчив и красноречив, убеждал хозяев в высоком качестве французского оружия и даже прозрачно намекнул, что, мол, если Армении вдруг (?!) понадобятся ракеты малой и средней дальности, то, естественно, сразу же будут предоставлены. Однако поняв, что перегнул, произнес протокольную фразу о том, что все военное оборудование носит оборонительный характер, но тут же подчеркнул, что для Франции защита границы и населения Армении является приоритетом, а потому никто не может критиковать Армению за шаги по усилению своей армии. Словом, Париж устами министра обороны Лекорню, как обычно, пытается произвести максимальный эффект при минимальных ставках. Поскольку за громким определением «военно-техническое сотрудничество», Армения, помимо приборов ночного видения и «Бастионов», забракованных генералами ВСУ, получила от Парижа только соглашение о подготовке армянских военнослужащих, для которых во Франции будет организована переподготовка офицеров и прапорщиков. Ну, еще и военного советника при посольстве Франции в Ереване, который будет координировать программы.

Стоил ли Ереван этой «обедни»? Неужели из-за двух радаров и пары десятков посредственных бронемашин стоило направлять в Ереван делегацию из депутатов Национального собрания Франции, членов Европарламента, представителей военно-промышленного комплекса, бизнеса и интеллигенции во главе с министром обороны? Ответ на этот вопрос дал сам Себастьян Лекорню, заявивший, что Ереван имеет полное право повернуться лицом к подлинно надежным партнерам. «Мы будем развивать сотрудничество с Арменией», – заключил министр обороны Франции, и в этот момент все присутствовавшие на брифинге поняли, что слова эти адресованы вовсе не министру обороны Папикяну, а руководству России. Именно для Кремля прозвучал отчет Лекорню, доверительно сообщившего своему армянскому коллеге, что в рамках помощи Украине Франция удвоила производство зенитно-ракетных комплексов «Мистраль», ракет большой дальности, а также планирует помочь Киеву в модернизации вооружения.

«Откровенность» французского министра обороны объясняется просто. Как известно, отказ Конгресса США финансировать украинскую войну поставил Киев в сложнейшую ситуацию. И если сегодня Евросоюз и, в том числе, Франция, реально не помогут украинцам, то завтра, не исключено, российские войска могут оказаться в Париже. Эммануэля Макрона такой расклад, естественно, не устраивает. Будь геополитическая ситуация не так накалена, президент Франции, периодически проявляющий себя армянином больше, чем даже католикос Гарегин II, снабдил бы Армению куда более серьезным оружием, причем на безвозмездной основе, как и подобает истинному союзнику. Но, во-первых, Франция испытывает серьезные экономические проблемы, а, во-вторых, Украина поглощает все ресурсы французского ВПК, так что, на Армению, кроме велеречивых обещаний, реально ничего не остается.