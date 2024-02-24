После выступил адвокат Эльнура Шукюрова Рамин Мамедов. Защитник сообщил, что обвинения, выдвинутые против его подзащитного, не нашли подтверждения ни на предварительном следствии, ни в суде.

Как сообщает haqqın.az, судья Али Мамедов в ходе процесса сообщил, что в суд обратилась супруга обаиняемого Малахат Зейналлы. Женщина выразила надежду, что ее мужу вынесут справедливый приговор.

В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, и Эльнура Шукюрова, занимавшего руководящую должность в ООО SədaTV.

«К примеру, одним из потерпевших признали Руслана Велиева. Однако он лично заявил в суде, что таковым не является. Как это понимать?

Теймур Рагимов, фигурировавший в следствии, так и не предстал перед судом. Назакат Джафарова сообщила, что не давала денег никаких денег Эльнуру Шукюрову. Обо всем этом говорилось на глазах у суда», — сказал адвокат. И попросил оправдать своего подзащитного.

«Задерживать меня пришли целых 12 человек», — заявил сам Шукюров, выступая с последним словом. «Поздно ночью проводился обыск в моей квартире и в офисе SədaTV. Мои дети получили моральную травму».

Обвиняемый попросил суд оправдать его. И отметил, что ни в чем не виноват.

После этого выступить с последним словом предложили Авазу Зейналлы. Подсудимый захотел выступить с трибуны, а не из стеклянной кабины, но судья этого не разрешил.

«Человека можно арестовать и наказать», — сказал Зейналлы. Но не таким образом. В ходе ведения уголовного дела было совершено множество беззаконий, о которых я всем расскажу. К примеру, я даже не знаю потерпевшего. Да и сам он говорит, что потерпевшим не является».

Судья прервал выступление Зейналлы, объяснив это тем, что оно слишком затянулось. Подсудимый продолжит выступление на следующем процессе.

Суд продолжится 26 февраля.