Аваз Зейналлы хочет выйти из стеклянной кабины haqqin.az из зала суда
В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, и Эльнура Шукюрова, занимавшего руководящую должность в ООО SədaTV.
Как сообщает haqqın.az, судья Али Мамедов в ходе процесса сообщил, что в суд обратилась супруга обаиняемого Малахат Зейналлы. Женщина выразила надежду, что ее мужу вынесут справедливый приговор.
После выступил адвокат Эльнура Шукюрова Рамин Мамедов. Защитник сообщил, что обвинения, выдвинутые против его подзащитного, не нашли подтверждения ни на предварительном следствии, ни в суде.
«К примеру, одним из потерпевших признали Руслана Велиева. Однако он лично заявил в суде, что таковым не является. Как это понимать?
Теймур Рагимов, фигурировавший в следствии, так и не предстал перед судом. Назакат Джафарова сообщила, что не давала денег никаких денег Эльнуру Шукюрову. Обо всем этом говорилось на глазах у суда», — сказал адвокат. И попросил оправдать своего подзащитного.
«Задерживать меня пришли целых 12 человек», — заявил сам Шукюров, выступая с последним словом. «Поздно ночью проводился обыск в моей квартире и в офисе SədaTV. Мои дети получили моральную травму».
Обвиняемый попросил суд оправдать его. И отметил, что ни в чем не виноват.
После этого выступить с последним словом предложили Авазу Зейналлы. Подсудимый захотел выступить с трибуны, а не из стеклянной кабины, но судья этого не разрешил.
«Человека можно арестовать и наказать», — сказал Зейналлы. Но не таким образом. В ходе ведения уголовного дела было совершено множество беззаконий, о которых я всем расскажу. К примеру, я даже не знаю потерпевшего. Да и сам он говорит, что потерпевшим не является».
Судья прервал выступление Зейналлы, объяснив это тем, что оно слишком затянулось. Подсудимый продолжит выступление на следующем процессе.
Суд продолжится 26 февраля.