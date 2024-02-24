Трамп победил, но Хейли не сдается

Это родной штат единственной конкурентки Трампа — Никки Хейли, которая ранее также была губернатором штата. Она признала поражение.

О победе экс-президента в гонке сообщают американские СМИ на основе предварительных результатов и опросов.

Сам Трамп также заявил о своей победе: «Я никогда не видел Республиканскую партию такой единой, как сейчас. Вы можете праздновать около 15 минут, но потом мы должны вернуться к работе».

После подсчета 78% бюллетеней господин Трамп набирает 60,4% голосов, госпожа Хейли — 39%.

Никки Хейли поздравила Дональда Трампа с победой в праймериз. Но она заявила, что это не станет причиной для ее выхода из президентской гонки.

«Я говорила раньше на этой неделе, что независимо от того, что произойдет в Южной Каролине, я буду продолжать участвовать в гонке... Я женщина слова. Я не откажусь от этой борьбы, когда большинство американцев не одобряют ни Дональда Трампа, ни Джо Байдена», — сказала она своим сторонникам.