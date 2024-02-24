Ильхам Алиев поздравляет Эрдогана с юбилеем

В письме глава азербайджанского государства заявил, что «особенно приятно от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю знаменательного юбилея – 70-летия со дня Вашего рождения».

«Ваш жизненный путь – пример преданного и достойного служения Родине и народу. Вы являетесь великой личностью, выдающимся государственным деятелем современности, самоотверженно трудящимся на благо братской Турции, ее сегодняшнего развития во имя того, чтобы она занимала достойное место на международной арене. Уверенно и решительно выполняя возложенную на Вас ответственную историческую миссию, Вы благодаря дальновидной и целенаправленной политике вывели свою страну в число самых ведущих и могущественных государств мира. Значительные достижения и успехи Турции за последние двадцать лет связаны именно с Вашим именем», - говорится в тексте поздравления президента Алиева.

Глава государства указал, что сегодня Турция «под Вашим мудрым руководством вступает во второе столетие своего развития. Желаем, чтобы на этом пути братская страна достигла всех поставленных целей и задач, добилась новых успехов и побед».

«Дорогой Брат, Вы истинный друг и для азербайджанского народа. Ваша сердечная привязанность к Азербайджану нашла выражение в постоянной поддержке территориальной целостности нашей страны, укреплении азербайджано-турецкого братства, неоценимых заслугах во имя нерушимости нашего союзничества. Наш народ с чувством особой признательности помнит решительную и однозначную позицию, которую Вы всегда демонстрируете в связи с правым делом Азербайджана, Вашу непоколебимую поддержку», - отмечается в поздравлении.

Напомнив о своем первом официальном визите после выборов именно в Турцию, который состоялся на этой неделе, глава азербайджанского государства заявил, что это «является наглядным показателем нашего единства и союзничества. Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за это приглашение, высокое внимание и гостеприимство, проявленные в ходе визита мне и делегации. Я высоко оцениваю нашу встречу с Вами, прошедшую в обстановке искренности и взаимопонимания, проведенный нами обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру двусторонних отношений и перспективам сотрудничества».

Президент Алиев уверен, что «наши не имеющие аналогов в мире отношения, черпающие силы в общей истории, богатых национально-нравственных ценностях, братстве и единстве двух народов, нашими совместными усилиями и впредь будут развиваться и укрепляться в соответствии с принципом «Одна нация, два государства».

Еще раз сердечно поздравляю Вас с этим радостным днем Вашей жизни, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, постоянных новых успехов и достижений в ответственной и почетной деятельности во имя благополучия и процветания братского турецкого народа».