Армения обстреливает Нахчыван Заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана распространило информацию об обстреле армянскими военными позиций азербайджанской армии.
Согласно сообщению ведомства, 24 февраля в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздеен Девелинского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
Напомним, днем 24 февраля в 12:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района.