Крупнейшие учения НАТО в Польше

В учениях примут участие в общей сложности около 20 тыс. военнослужащих и 3,5 тыс. единиц военной техники из 10 стран НАТО, в том числе около 15 тыс. солдат польских вооруженных сил.

В воскресенье, 25 февраля, начинаются национальные учения ВС Польши с участием вооруженных сил других стран Dragon-24, сообщил Генштаб польской армии.

Минобороны Польши ранее сообщало, что основные силы, участвующие в учениях, будут представлены 11-й бронетанковой кавалерийской дивизией ВС Польши, также будут задействованы военнослужащие сил специального назначения, военно-воздушных сил, военно-морского флота и территориальной обороны. В учениях примут участие подразделения союзных войск, присутствующие в Польше, включая боевую группу НАТО eFP (программа НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе в рамках поддержки союзников).

Минобороны Польши заявляет, что учения «не направлены против какой-либо страны, но являются демонстрацией способности противостоять любой агрессивной политике», в том числе «провокационным действиям Российской Федерации».