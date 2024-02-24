Российские военные заявили о сбитых украинских беспилотниках

Российское военное ведомство заявляет, что сегодня ночью «перехватили и уничтожили» шесть украинских беспилотников.

«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (2 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», - говорится в сообщении министерства.

Представители Украины эти заявления пока не комментировали.