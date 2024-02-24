Уроженка Ирана стала «Мисс Германия»

Как заявила Шёнауэр, которая родилась в Тегеране, но живет в Германии с шестилетнего возраста, она намерена поддерживать молодых женщин с миграционными корнями. В ходе конкурса мать двоих детей не раз подчеркивала свою приверженность борьбе за права женщин с фокусом на ситуации в Иране.

Апаме Шёнауэр, 39-летняя архитектор с иранскими корнями, живущая в Берлине, победила на конкурсе «Мисс Германия», итоги которого подвели в городе Руст федеральной земли Баден-Вюртемберг 24 февраля, передает Deutsche Welle.

Победительница конкурса получит награду Female Leader Award, денежная часть которой составляет 25 000 евро.

По данным организаторов, заявку на участие в конкурсе подали 15 000 женщин. В финале Шёнауэр удалось обойти восемь соперниц. На этот раз возрастное ограничение (39 лет) отменили. Самой старшей участнице финала - жительнице Гамбурга Миньон Коволлик - 42 года.

За последние годы конкурс «Мисс Германия» изменил свою концепцию, замечает DW. Ранее участницам нужно было проходить по подиуму в бикини. С 2019 года, однако, во главу угла поставили личные качества женщин, а также их «готовность проявить ответственность». Победительнице больше не надевают корону, однако лента через плечо сохранилась.