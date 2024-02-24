Американский нефтяной танкер под ударом хуситов

Йеменские хуситы атаковали нефтяной танкер MV Torm Thor, следовавший под флагом США по маршруту через Аденский залив. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление представителя группировки Яхьи Сари.

По его словам, хуситы выпустили «несколько корабельных ракет». Точное время атаки на танкер не сообщается.

Вечером 24 февраля Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что эсминец USS Mason сбил ракету, запущенную в сторону танкера в Аденском заливе. В заявлении CENTCOM говорится, что USS Mason и MV Torm Thor не пострадали.

24 февраля глава американского Минобороны Ллойд Остин сообщил, что США и Великобритания атаковали цели на территории Йемена, подконтрольной хуситам. Всего было поражено восемь объектов. Атака была совершена при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.