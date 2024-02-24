Трамп согласился с Путиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп согласен с мнением президента РФ Владимира Путина о том, что действующий глава американского государства Джо Байден выгоднее для России, чем Трамп, передает The Independent.

Трамп отметил, что они с Путиным много общались и «хорошо ладили», когда нынешний кандидат был президентом США. «На днях он (Путин) объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен», — сказал при этом Трамп.

14 февраля Путин ответил на вопрос, «кто для России лучше — Байден или Трамп». Он выбрал первого, объяснив тем, что демократ «человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации»: «Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ».

Несмотря на свое заявление, Трамп не прекратил критиковать Байдена. По его словам, если демократ пойдет на второй президентский срок, «рухнут» здравоохранение, государственное образование, социальное обеспечение; сократится число рабочих мест в обрабатывающей промышленности, США столкнутся с «энергетическим голодом». Трамп также допустил, что начнется третья мировая война, в которой США проиграют, их ждет «уничтожение», передает The New York Times.

При своем президентстве же Трамп видит США страной «более богатой, безопасной, сильной, гордой и красивой, чем было когда-либо прежде».