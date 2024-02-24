Отцеубийцу Самедова задержали

В районную прокуратуру Сабирабада поступила информация о том, что местный житель Миртахир Самедов, 1953 года рождения, скончался от полученных травм в больнице.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе предварительного следствия Хайям Самедов, 1982 года рождения, 23 февраля во время ссоры нанес травмы различными предметами своему отцу Миртахиру Самедову.

По факту в прокуратуре Сабирабадского района возбуждено уголовное дело, ведется предварительное расследование по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности). Хайям Самедов арестован в качестве подозреваемого по этому делу.