В Берлине раздали «Медведей»
Документальный фильм «Дагомея» франко-сенегальской актрисы и режиссера Мати Диоп стал обладателем «Золотого медведя» — главного приза 74-го Берлинского кинофестиваля.
Церемония награждения лауреатов фестиваля прошла вечером 24 февраля во дворце Берлинале.
Фильм Диоп рассказывает об истории возвращения сокровищ африканского королевства Дагомея из Парижа на родину, в нынешний Бенин.
Председателем жюри была кенийско-мексиканская актриса, обладательница «Оскара» Лупита Нионго. Она стала первым чернокожим председателем кинофестиваля.
«Серебряного медведя» Гран-при жюри получил южнокорейский режиссер Хон Сан Су («Нужды путешественника»). Это его четвертый «Серебряный медведь». Аналогичную награду режиссер получал в 2020–2022 годах.
«Серебряного медведя» жюри фестиваля завоевал французский режиссер Брюно Дюмон («Империя»).
Лучшим режиссером был признан доминиканец Нельсон Карло де Лос Сантос Ариас («Пепе»), лучшим актером — американец Себастьян Стэн («Другой человек»), лучшим исполнителем роли второго плана — британская актриса Эмили Уотсон («Такие мелочи»), лучшим сценаристом — немецкий режиссер Маттиас Гласнер («Смерть»).
Почетного «Золотого медведя» ранее вручили режиссеру Мартину Скорсезе.