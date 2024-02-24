Король Британии выразил поддержку украинцам

«Решительность и сила украинского народа продолжают вдохновлять, поскольку неспровоцированное нападение на его землю, его жизнь и средства к существованию вступает в третий трагический год», – заявил британский король.

Карл III подчеркнул, что, несмотря на огромные трудности и боль, украинцы демонстрируют героизм: «Это настоящая доблесть перед лицом неописуемой агрессии. Я почувствовал это лично во время многочисленных встреч с украинцами… от президента Зеленского и госпожи Зеленской до новобранцев, которые тренируются здесь, в Соединенном Королевстве».

Король приветствовал постоянную поддержку со стороны Великобритании и ее союзников: «Меня продолжает очень вдохновлять то, что Соединенное Королевство и наши союзники остаются в авангарде международных усилий, направленных на поддержку Украины в это время таких больших страданий и потребностей».

BBC отмечает, что такое прямое послание выглядит как призыв к продолжению международной помощи Украине, добавляя, что для короля необычно так однозначно высказываться о международном конфликте.