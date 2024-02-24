В Баку ограничат движение транспорта

В связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида 26 февраля на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено движение. Об этом говорится в обращении Управления Государственной дорожной полиции к водителям.

Согласно сообщению, движение будет ограничено в целях обеспечения комфортного, бесперебойного и безопасного передвижения граждан, которые придут почтить память жертв трагедии.

26 февраля с 08:00 и до окончания церемонии на улицах Мехти Мехтизаде, Кямандара Ахмедова, Аяза Исмаилова, Сулеймана Везирова и Иззета Оруджева, пересекающиеся, соединяющиеся и параллельные проспекту Ходжалы, будут введены ограничения на движение автомобилей с изменением маршрута. В этом направлении рекомендуется не пользоваться личными автомобилями и отдавать предпочтение общественному транспорту.