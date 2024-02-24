Премьер Британии призвал наносить «удары по российской военной экономике»

Западу нужно быть смелее в поставках оружия Украине и конфискации активов России. Об этом говорится в статье премьер-министра Британии Риши Сунака для The Times.

«Мы должны быть смелее в нанесении ударов по российской военной экономике... И мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов», — цитирует РИА Новости британского премьера.