Премьер Британии призвал наносить «удары по российской военной экономике»
Западу нужно быть смелее в поставках оружия Украине и конфискации активов России. Об этом говорится в статье премьер-министра Британии Риши Сунака для The Times.
«Мы должны быть смелее в нанесении ударов по российской военной экономике... И мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов», — цитирует РИА Новости британского премьера.
По словам Сунака, Украине нужно большое количество оружия дальнего действия, беспилотники и боеприпасы. Кроме того, он призвал США продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Украине.
В статье британского премьера указывается, что в прошлом месяце министр инвестиций Великобритании Доминик Джонсон встретился с заместителем главы Минфина США Уолли Адеймо, чтобы обсудить арест замороженных российских активов, но подчеркнул, что это необходимо сделать в соответствии с международным правом.
Накануне лидеры стран G7 заявили, что российские суверенные активы не будут разморожены, пока Москва не выплатит компенсацию Киеву.