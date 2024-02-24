Боевую гранату нашли на улице в Баку фото; видео
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса на улице Гачаг Наби Хатаинского района Баку.
Согласно сообщению пресс-службы ведомства, по указанному адресу прибыла группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. При осмотре места происшествия было установлено, что это граната PQ-2, пригодная к боевому применению.
Боеприпас был вывезен с территории для утилизации специалистами группы Службы спасения особого риска.
Других опасных или подозрительных предметов при дополнительном обыске на месте происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.